Новая женская консультация в Видном начнет работать в марте 2025 года

В Видном близятся к завершению отделочные работы в помещении будущей женской консультации на территории жилого комплекса «Зеленые аллеи». До Нового года объект планируется ввести в эксплуатацию, а откроют учреждение в начале весны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Женская консультация располагается на первом этаже дома № 11. Большая часть ремонтных работ уже выполнена. Рассчитываем, что открытие станет подарком для жительниц этой части города к 8 марта. Медучреждение будет рассчитано на прием почти 50 пациенток в день», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Специалисты будут предоставлять здесь широкий спектр услуг: от профилактических осмотров и диагностики до наблюдения за будущими мамами на протяжении всей беременности. На сегодняшний день на строительной площадке ведется чистовая отделка стен и полов, устройство подвесных потолков, монтаж внутренних инженерных коммуникаций, включая систему электроснабжения. Уже в конце декабря застройщик должен ввести помещение в эксплуатацию и передать в муниципалитет.

«В течение января мы получаем лицензии, устанавливаем современное диагностическое оборудование, оснащаем дневной стационар и к Международному женскому дню откроем женскую консультацию», — уточнил глава Ленинского округа.

Учреждение станет структурным подразделением Видновского перинатального центра. Сейчас в его составе работают две женские консультации — в Видном и в ЖК «Пригород Лесное». В пресс-службе добавили, что в 2022 году в ЖК «Зеленые аллеи» появилась взрослая поликлиника на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.