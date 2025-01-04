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Новая взрослая поликлиника на 100 посещений в смену открылась в ЖК в Люберцах

В ЖК «Жулебино парк» городского округа Люберцы открылась новая взрослая поликлиника на 100 посещений в смену, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Новая поликлиника, которая находится по адресу г. Люберцы, ул. Летчика Ларюшина, д. 6, будет обслуживать более 8,5 тысяч жителей микрорайона. В поликлинике ведут прием врачи-специалисты: терапевты, офтальмолог, хирург, ЛОР-врач. Установлено современное оборудование, в том числе УЗИ-аппарат с датчиками исследования сосудов, работает кабинет функциональной диагностики», — отметил Волков.

Глава Люберец напомнил, что микрорайон «Жулебино парк» растет, поэтому в 2024 году здесь открыли большой детсад на 350 мест, детскую поликлинику на 100 посещений в смену.

«В 2025 году введем в эксплуатацию школу на 1500 мест», — подчеркнул Владимир Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.