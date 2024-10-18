Новая станция переливания крови появится в Петербурге

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по инициативе губернатора Александра Беглова планируется строительство новой станции переливания крови. Проектирование объекта уже близится к завершению и о нем рассказал специалист Городской станции переливания крови (ГСПК), почетный донор РФ Станислав Давыдов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Он отметил, что исторически главная станция переливания крови находилась в Александро-Невской лавре и только в 2007 году переехала на Московский проспект, 104, в здание бывшей больницы Коняшина.

Однако нынешние условия не позволяют развивать инфраструктуру, так как расширение коридоров и кабинетов невозможно, считает Давыдов. Кроме того, у ГСПК есть площадка в Пушкине, что создает дополнительные логистические сложности с транспортировкой материалов и оборудования.

Губернатор принял решение о создании единой городской станции после визита на действующую. Проектирование новой на улице Олеко Дундича уже завершается, основные параметры утверждены.

Строительство будет финансироваться из городского бюджета, однако точные суммы пока не определены из-за роста цен на строительные материалы, речь идет о десятках миллиардов рублей.

«Но это инвестиции в будущее, городу сегодня остро необходим современный, прекрасно оборудованный центр крови», — заключил Давыдов.