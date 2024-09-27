Новая современная техника поступила в перинатальный центр в Видном

Современная техника в количестве 22 новых аппаратов для реанимации и интенсивной терапии новорожденных поступила в Видновский перинатальный центр благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Новое оборудование позволит повысить комфортные условия по уходу за новорожденными на ранних сроках их рождения, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В нашем перинатальном центре выхаживают малышей от 500 г. Обновление оборудования поможет сократить время пребывания в реанимации и ускорить реабилитацию», — отметила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

В состав оборудования вошли 12 инкубаторов для новорожденных от лучших европейских производителей, оборудованные лампой для фототерапии, встроенными часами, удобным мониторингом и двойными стенками. Они были введены в эксплуатацию в сентябре. Также, с начала 2024 года в Видновский перинатальный центр поступило оборудование для проведения ингаляции оксида азота, две системы для интенсивной терапии и 7 аппаратов ИВЛ для новорожденных.

«Возможности новой техники важны для интенсивной терапии. При взвешивании ребенок остается внутри, доктор не отходит за предметами ухода, все размещается на полочках внутри. При открытии инкубатора малыши не теряют температуру, благодаря „воздушной завесе“, которая установлена изнутри», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Елена Трифонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.