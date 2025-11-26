Новая поликлиника для детей и взрослых открылась в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский начала работать новая смешанная поликлиника. Она построена в микрорайоне Лукино-Варино и рассчитана на 600 посещений в день, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Эта поликлиника предназначена для детского и взрослого населения микрорайона Лукино-Варино и соседних территорий, она построена в соответствии с современными стандартами. Здесь установлена новая медтехника, в том числе тяжелая — рентген-аппарат и флюорограф. Оборудован отдельный вход для пациентов с ОРВИ, чтобы разделить потоки пациентов. Работают кабинеты телемедицины, выписки льготных лекарств. Все это позволит специалистам оказывать качественную и доступную медицинскую помощь пациентам в комфортных условиях», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике ведут прием терапевты, педиатры, отоларинголог, офтальмолог, хирурги, стоматолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, акушеры-гинекологи, уролог, травматолог-ортопед. В коридорах оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача, в детском отделении также есть игровая зона и комната матери и ребенка. Также благоустроена прилегающая территория — есть детская площадка и парковка.

Записаться к специалистам на прием можно через портал «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.