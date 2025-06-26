Носферату отдыхает: в Подмосковье 17-летний «вампир» сосал из себя кровь и чуть не умер

В Видновской больнице врачи оказали экстренную помощь 17-летнему юноше, который попал в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как отравился собственной кровью, сообщает «МК: срочные новости» .

Как выяснилось, подросток находился под воздействием наркотиков и, находясь в состоянии галлюцинаций, искусал себя, что привело к серьезным травмам.

При поступлении в больницу парень выглядел оглушенным, из его правой руки текла кровь, а одежда и лицо были испачканы. Кроме того, он страдал от рвоты, в которой также была кровь.

После стабилизации состояния юноша рассказал, что под воздействием наркотиков ему казалось, что в его животе находится угрожающий жизни объект, который необходимо извлечь. В попытках справиться с этим, он засовывал руку в рот и кусал собственную кисть, нанося себе серьезные повреждения. В результате он проглотил значительное количество крови, что и стало причиной его состояния.

Врачи продолжают следить за состоянием «вампира» и оказывают ему необходимую помощь.