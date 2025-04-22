Номофобия: стало известно, как страх остаться без телефона влияет на здоровье

Страх остаться без телефона и связи называется номофобией. Стало известно, как это явление влияет на организм человека, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Номофобией называют не только страх остаться без связи, но и без мобильного телефона в принципе. Многие специалисты приравнивают данное явление к зависимости, к которой в первую очередь подвержены подростки, студенты и молодые люди.

В наиболее ярко выраженных случаях проявления этой фобии у людей отмечается учащенное сердцебиение, потливость, внутреннее беспокойство. Проведенные исследования демонстрируют факт того, что тревожность при отсутствии телефона рядом можно сравнить со стрессом перед экзаменом или в день свадьбы. Люди сейчас чувствуют безопасность только если гаджет находится в пределах вытянутой руки.

Длительное использование телефона, особенно в ущерб сну, режиму дня и питания, в скором времени может привести к хронической усталости, бессоннице, низкой концентрации и даже физическим болезням.

Для подростков и детей ситуация еще опаснее, так как мозг только формируется. Более того, из-за длительного нахождения в виртуальном мире человек хуже справляется с настоящими человеческими отношениями и жизненными трудностями.