Ноги и шея: названы самые уязвимые места для простуды в межсезонье

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что, собираясь на улицу при скачках температуры в межсезонный период осенью, нужно придерживаться известного принципа «голова — в холоде, ноги — в тепле».

«Дело в том, что голова — это очень важный орган, участвующий в терморегуляции. Мозг, как любой процессор, не любит перегреваться. И охлаждение здесь все-таки, скорее, плюс, чем минус, поэтому излишне кутать голову не надо», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом ноги часто запускают различные иммунологические реакции, поэтому иногда их достаточно промочить, чтобы сильно заболеть. Именно переохлаждение ног вызывает простудные заболевания. Еще одно уязвимое место — шея. Один порыв ветра может вызвать невралгию тройничных метров.

Все уязвимые места нужно закрывать и одеваться по погоде. Хорошо подойдут легкий пуховик, шапка и шарф, заключил Хухрев.