Нижегородцы стали покупать на 22% больше антидепрессантов

Нижегородская область заняла 6 место в РФ по объему трат на антидепрессанты

Нижегородская область заняла 6-е место в России по объему затрат на приобретение антидепрессантов. Эти сведения, полученные от аналитиков RNC Pharma, были опубликованы автором популярного Telegram-канала «Бокал прессека» Алексеем Никоновым, передает ИА «Время Н» .

По имеющимся данным, потребность в лекарствах, предназначенных для борьбы с депрессией, у нижегородцев увеличилась на 22%, а траты на антидепрессанты подскочили на 37%.

За период с января по октябрь 2025 года аптечные сети Нижегородской области продали около 0,5 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 412 млн рублей.

«Все популярные антидепрессанты демонстрируют двузначные показатели роста», — подчеркнул Никонов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.