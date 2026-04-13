Нижегородцам рассказали, как стать донором костного мозга

Донорство костного мозга дает пациентам с тяжелыми заболеваниями крови шанс на выздоровление. О том, кто может вступить в регистр и как проходит процедура, рассказала pravda-nn.ru .

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток требуется при лейкозах, лимфомах, апластической анемии, иммунодефицитах и наследственных патологиях. Донорские клетки восстанавливают кроветворение и иммунитет. После пересадки при лейкозах выживают около 70% пациентов, при апластической анемии — до 90%.

Шанс генетического совпадения оценивается как 1 к 10 000–100 000. Даже родные братья и сестры совместимы лишь в 25% случаев. Если подходящего родственника нет, поиск ведется через регистр. В России он меньше, чем в ряде других стран, что усложняет подбор.

Чтобы стать потенциальным донором, необходимо пройти HLA-типирование — анализ крови или мазок из полости рта. Данные вносятся в регистр, и при совпадении проводится дополнительное обследование. Донор может отказаться на любом этапе до начала подготовки пациента.

Забор клеток проходит двумя способами: аферезом из периферической крови или эксфузией из тазовой кости под наркозом. Организм теряет не более 5% стволовых клеток, которые восстанавливаются за 7–10 дней.

Подать заявку можно через «Госуслуги» или в центрах крови. Донором может стать гражданин от 18 до 45 лет без серьезных противопоказаний.

