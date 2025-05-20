Нижегородские врачи спасли мужчину с ножевым ранением благодаря экстренному УЗИ

Известно, что уже с начала мая реанимационные бригады скорой помощи Нижнего Новгорода начали испытывать портативные УЗИ-аппараты для диагностики по протоколу FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma). Этот метод позволяет экстренно оценивать состояние плевральной и брюшной полостей при травмах и подозрении на внутренние кровотечения пациента.

Главный врач Станции скорой медицинской помощи Роман Пегов добавил, что у данного пациента из-за ножевого ранения было диагностировано внутрибрюшное кровотечение. Так, еще до госпитализации врачам удалось с помощью УЗИ выявить патологию, что позволило быстро передать пациента в профильный стационар.

Также эксперт отметил, что аппарат ранее уже помогал специалистам выявлять плевриты, асцит и увеличение печени, что сильно ускоряет процесс диагностики и повышает шансы на эффективное лечение. Сейчас данная практика внедрена лишь в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде.