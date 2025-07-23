Нижегородские врачи не поддержали инициативу об увеличении нагрузки на медсестер
Главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов рассказал, что медики Нижнего Новгорода выступили против инициативы Минздрава РФ о передаче части функций врача медсестрам и фельдшерам, сообщает ИА «Время Н».
По его информации, региональный профсоюз работников здравоохранения провел анализ мнений медиков. Преобладающее число участвовавших в опросе медсестер отметили, что уже в текущей ситуации сталкиваются с повышенной рабочей нагрузкой. Они выразили неготовность к выписыванию рецептов на медикаменты, включая наркотические средства.
В качестве меры по снижению нагрузки на врачей предлагается упразднить практику вызовов на дом, оставив только амбулаторный прием в поликлинике.
По мнению Никонова, специалист с высшим образованием не должен тратить время на обходы пациентов по домам.
«За время обслуживания одного вызова на приеме можно принять как минимум четверых. А для маломобильных граждан следует развивать службу социальных такси», — считает он.
Нижегородский профсоюз работников здравоохранения намерен препятствовать возложению дополнительных обязанностей на медсестер без адекватной компенсации и учета нагрузки.