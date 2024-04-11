Нижегородские ученые создают инновационные капсулы для диабетиков

Исследователи из Приволжского медуниверситета (ПИМУ) заняты созданием гидрогелевых капсул, которые помогут лечить сахарный диабет. Препарат сможет компенсировать дефицит инсулина у больных диабетом первого типа, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые заявили, что в России пока не придумали аналогов их высокотехнологичному лекарству. По словам экспертов, пациентам с диабетом помогут инсулин-продуцирующие клетки — их получают из плюрипотентных стволовых клеток, часто из-за иммунной системы.

Препарат защитит клетки за счет механической поддержки и полупроницаемой мембраны, а для выживаемости клеток в него встроят биомолекулы и факторы роста. Нижегородские ученые подберут структуру и свойства микрокапсул, привлекая 3D-моделирование.

Препарат пройдет доклинические исследования в 2027 году. В качестве испытуемых используют животных.