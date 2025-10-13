Нижегородские ученые разработают робота-ассистента медсестры

Главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИДом Соломон Апоян на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что нижегородские ученые планируют разработать робота-ассистента медсестры, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, он уже обсудил эту инициативу с ректором НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергеем Дмитриевым.

Эксперты выражают уверенность, что данное изобретение совершит революцию в мировой медицине, так как позволит автоматизировать рутинные задачи, тем самым предоставив медсестрам больше времени для приоритетной деятельности — ухода за больными.

«К реализации подключилась лучшая команда — Центр развития робототехники под руководством Сергея Александровича Манцерова. Запускаем полный цикл: от идеи до готового продукта. Аналогов в мире пока нет. На старт вышли мы и наши коллеги из Китая. Гонка технологий началась, и мы намерены победить! С богом в будущее!» — написал Апоян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.