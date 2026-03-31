Нижегородец создал ИИ-ассистента для родителей детей с РАС

ИТ-специалист из Нижнего Новгорода Данила Балабаев запустил ИИ-ассистента «Рядом» для родителей детей с расстройством аутистического спектра. Сервис помогает ориентироваться в лечении, документах и мерах поддержки, сообщает pravda-nn.ru .

Балабаев — многодетный отец, его трехлетней дочери диагноз РАС поставили в 1,4 года. По словам разработчика, принятие диагноза стало переломным моментом и подтолкнуло к созданию цифрового помощника для таких же семей.

«Это классический черный лебедь. В ретроспективе все признаки были налицо, но на тот момент ни я, ни жена сопоставить факты не могли. А уже после постановки диагноза все встало на свои места», — рассказал Данила.

Он собрал корпус из более чем 20 тысяч научных статей из PubMed Central и «Киберленинки», добавил выдержки из российского законодательства и создал RAG-систему с персонализацией. Ассистент помогает разобраться в медицинских заключениях, сроках анализов, информации о препаратах, поиске специалистов и клиник. Пользователи могут загружать документы и изображения.

«AI-ассистент не дает медицинских рекомендаций, он не отменяет назначение, а лишь сугубо дает информационную поддержку тем семьям, которые оказались в той же ситуации что и я», — подчеркнул разработчик.

Сервисом уже воспользовались около 100 человек, включая родителей и специалистов. По данным минздрава региона, в Нижегородской области проживают около 2,9 тысячи детей с РАС, почти 2750 из них имеют инвалидность. Семьи могут пройти скрининг M-CHAT-R в поликлинике и при подтверждении диагноза получить комплексное сопровождение в профильных центрах.

