Нина Суслонова рассказала о женском лидерстве в России на примере Подмосковья

Главная цель мероприятия заключалась в обсуждении вопросов, касающихся участия женщин в реализации целей устойчивого развития ООН и в обеспечении равных возможностей для всех. В ходе мероприятия были представлены успешные практики и инициативы, направленные на сокращение гендерного разрыва. В числе опытных экспертов — представители регионов-участников программы Российской ассоциации содействия ООН «Регионы России и цели устойчивого развития ООН», лидеры бизнеса, представители дипломатического корпуса, международных и межправительственных организаций, а также гражданского общества.

«Тема женского лидерства сегодня особенно актуальна. На уровне Московской области мы провели исследование и сформировали портрет женщины-руководителя. Нам интересно изучить барьеры в развитии женщин, их способы восстановления сил и ресурса, умение строить планы по развитию своей карьеры, совмещать работу и личную жизнь»», — отметила Нина Суслонова в своем докладе.

Представив детальный срез о развитии женского лидерства в здравоохранении, профлидер подчеркнула, что в России существует большой потенциал для развития организаций и инициатив в поддержку женского лидерства. В социальной и медицинской сферах необходим комплексных подход в поддержке карьерного развития женщин: это и психологическая поддержка, как в части work&life balance, так и в части опоры карьерных продвижений и соблюдения гендерного баланса в штате управленческого персонала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.