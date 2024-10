Нина Суслонова рассказала о женском лидерстве в России на примере Подмосковья

Председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова раскрыла тему женского лидерства в России на примере Подмосковья в рамках онлайн-встречи Российской ассоциации содействия ООН (РАС ООН) «Empowering Women in Russia: Closing the Gender Gap for SDGs», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.