НИКИ детства в Подмосковье посетила делегация из Китая для обмена опытом

НИКИ детства посетила делегация специалистов из города Ухань, Китайская Народная Республика. Заместитель директора по научной работе института Елена Кондратьева и заместитель главного врача по медицинской части Гузель Аюпова провели экскурсию по отделениям многопрофильного стационара НИКИ детства, познакомив коллег с основными принципами работы института. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особое внимание было уделено работе нашей клинико-диагностической лаборатории. Заведующий отделением — врач лабораторной диагностики Владимир Сурганов — рассказал о проводимых исследованиях, новом оборудовании, в том числе о проточном цитометре, с помощью которого можно оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния. А также рассказал об иммуноферментном анализаторе, который показывает к каким аллергенам у человека есть специфические антитела. Представители Китая выразили огромное желание продолжить партнерство в области поставки оборудования. Коллеги из КНР предложили поставить в Московскую область последнюю модель анализатора КЩС (кислотно-щелочного состояния). Этот аппарат помогает оценить состояние пациента, провести анализ газов крови и ее кислотно-щелочного состояния.

«Кислотно-щелочное состояние крови — это неотъемлемая часть диагностики в реаниматологии, анестезиологии, хирургии и играет огромную роль при лечении. Любые отклонения в кислотно-щелочном состоянии организма свидетельствуют о развитии патологий. Исследование газового состава крови назначается при различных заболеваниях, перед операциями и во время хирургических вмешательств. Прибор показывает уровень калия, натрия, кислорода, углекислого газа, глюкозы и других важных показателей. Аппарат позволяет отслеживать динамику пациента и оценивать эффективность назначенной терапии», — рассказал заведующий отделением клинико-диагностической лаборатории Владимир Сурганов.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.