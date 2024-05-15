ХIХ Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» стартовал в среду в выставочном центре «Гостиный Двор». Событие приурочено к Году семьи. Вопросы поддержки семьи, материнства и детства станут основными в программе форума и главной темой пленарного заседания «Институт семьи: от здоровой семьи к здоровому обществу». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что институт детства уже третий год подряд принимает участие в этом масштабном форуме.

«Ежегодно он собирает представителей власти, науки, медицинского сообщества, общественных организаций и показывает лучшие практики страны по сохранению и укреплению здоровья. На круглых столах, симпозиумах эксперты обсуждают вопросы развития здравоохранения, успешные стратегии и практики в этой области. Одна из главных целей форума — поиск работающих технологий по сбережению и продлению жизни людей, консолидация усилий государства, бизнеса и граждан в укреплении здоровья россиян», — рассказала Одинаева.

На стендах выставки участники рассказывают о лучших оздоровительных программах, готовых к тиражированию в регионах нашей страны.

«В этом году наш институт представляет на форуме масштабный проект «Здоровье.Детство», посвященный популяризации здорового образа жизни среди детского населения Московской области. Но нацелен проект не только на наших маленьких жителей, но и на их родителей, а также на детских врачей региона. В рамках проекта на портале «Детство» мы регулярно публикуем образовательные видеоролики на актуальные темы: вакцинация, правильное питание, спорт для детей, вопросы детской безопасности; полезные статьи, памятки, методические пособия для родителей. Устраиваем регулярные школы сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, ожирения, грудного вскармливания, аллергошколы. Летом планируем проведение спортивных мероприятий в парках с врачом по спортивной медицине. И еще много-много всего полезного и важного, поэтому следите за обновлениями на портале «Детство», — отметила руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

В первый день работы форума стенд НИКИ детства посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, главный специалист Минздрава Новосибирской области по гигиене детей и подростков и школьной медицине Андрей Фунтиков.

В рамках форума врачи НИКИ детства проведут для всех участников и гостей оздоровительную зарядку. О важности введения в режим дня наших граждан физических упражнений давно говорит президент страны Владимир Путин и глава Лиги здоровья Лео Бокерия. В свое время он даже стал инициатором акции «Прогулка с врачом», которая проходит во многих регионах страны.

Форум «Здоровье нации» продлится до 17 мая. Его почетными гостями станут: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, руководители политических партий и комитетов Госдумы, а также главы и заместители губернаторов регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.