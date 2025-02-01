НИКИ детства Подмосковья стал участником федерального проекта

С 1 января 2025 года в Московской области стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно, которым категория «ребенок-инвалид» установлена в 2025 году впервые, и которые нуждаются в реабилитации. Научно-исследовательский институт детства (НИКИ) стал одним из 9 учреждений в Подмосковье и единственным медицинским учреждением, в котором будет реализован этот проект, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Цель проекта — улучшить качество реабилитации детей, которым в этом году впервые установили инвалидность. Помочь им адаптироваться в обществе, наладить общение со сверстниками и преодолеть ограничения, мешающие нормальной жизни. В нашем институте работают уникальные специалисты с большим опытом, в особенности с детьми, страдающими от различных заболеваний нервной системы и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Это реабилитологи, педагоги-психологи, медицинские психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, АВА-терапевты, инструкторы ЛФК и другие врачи», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В рамках проекта семьи получают электронный сертификат и имеют возможность самостоятельного выбора реабилитационного центра. Сертификат позволяет оплатить все необходимые реабилитационные мероприятия, питание и проживание пациента и его законных представителей. Затраты на реабилитацию компенсируются Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

В НИКИ детства есть высокопрофессиональные кадры, современное реабилитационное оборудование и инновационные технологии реабилитации, включая виртуальные, психолого-педагогические. Задать вопрос о предоставлении услуг по реабилитации и абилитации можно через горячую линию главного врача НИКИ детства по телефону +7 (991) 708-36-86.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.