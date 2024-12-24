НИКИ детства Подмосковья присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний

Научно-исследовательский клинический институт детства присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний». Дети, находящиеся на лечении в многопрофильном стационаре института, заполнили открытки и повесили их на елку. Это традиционная добрая акция, старт которой 6 лет назад дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В этом году наш институт присоединился к замечательной всероссийской акции «Елка желаний». Ее цель — порадовать детей, которые в предновогодние дни находятся на лечении в больнице и часто бывают одни, без родителей. Такие дети особенно нуждаются в заботе и поддержке. Мы надеемся, что подарки, полученные в преддверии Нового года, поднимут настроение ребятам и помогут им почувствовать волшебство этого праздника», — поделилась директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Организовать акцию «Елка желаний» в стационаре НИКИ детства удалось благодаря участию и поддержке главы городского округа Мытищи Юлии Олеговны Купецкой и администрации города. Они предоставили подарки для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.