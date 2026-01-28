Ничему жизнь не учит: мужчина 3 года жил с подводкой и камнем в анусе и умер

Житель Японии скончался после того, как три года страдал от болей в животе из-за подводки и камня, обнаруженных в заднем проходе, сообщает Газета.ru .

Мужчина примерно шестидесяти лет проживал вместе с братом и в течение трех лет жаловался на боли в животе. Однажды родственник нашел его без сознания дома и вызвал скорую помощь. Врачи пытались реанимировать пациента два дня, но спасти его не удалось.

В ходе вскрытия специалисты обнаружили в заднем проходе мужчину подводку длиной девять сантиметров, к которой прирос камень размером более шести сантиметров. Также были выявлены серьезные проблемы с внутренними органами: одна почка оказалась красной и опухшей, вторая — бледной, а селезенка увеличилась.

Известно, что за две недели до трагедии мужчина жаловался брату на диарею. В результате у него развился сепсис, который стал причиной смерти. Ранее этот же мужчина уже попадал в больницу с кишечным кровотечением после того, как поместил в задний проход воздуходув.

