Ни один хороший хирург не станет навязывать операции - врач Юнусова

Ни один хороший хирург не станет навязывать операции. К каждому пациенту врач должен проявлять индивидуальный подход и выясняет, какого результата он хочет достичь. Об этом РИАМО сообщила пластический хирург клиники Dega Юлия Юнусова.

Согласно статистике, пластические операции становятся все более популярными среди россиянок всех возрастов. Часть пациентов корректирует врожденные особенности, часть — борется с возрастными изменениями. Однако порой не все остаются довольны итогами операции. Как отметила пластический хирург, чтобы получить соответствующий ожиданиям результат, необходимо найти «своего» хирурга.

«Очень важно, чтобы ваши с доктором представления о красоте и эстетике совпадали. Каждый пластический хирург, как и художник, обладает уникальным почерком. Если вы начнете изучать портфолио разных хирургов, то поймете закономерности в их работе, как и отличия от работ других хирургов», - сказала специалист.

Поэтому обязательно смотрите портфолио, читайте отзывы, не бойтесь ходить на консультации от одного специалиста к другому.

«У вас должна возникнуть эмоциональная связь с хирургом, поэтому ходите по врачам, пока она возникнет. Ведь вы доверяете им очень дорогое — свою внешность», — подчеркнула пластический хирург.

Если у пациента действительно есть явные возрастные изменения лица или тела, то в таком случае пластические хирурги с радостью помогут. Однако если есть у пациентов есть незначительные изменения, которые не являются показанием к операции, или просто гипертрофированное восприятие черт лица, то их перенаправят к косметологу, чтобы обойтись без хирургии.

Применяемые методики пластической хирургии будут отличаться в том числе и из-за возраста пациента. Кожа и мышцы возрастных людей требуют большего внимания и квалификации врача, отметила доктор Юнусова.

«Если приходят относительно молодые пациенты с жалобами на врожденные особенности черт лица, то обычно применяется эндоскопические техники. С их помощью можно поднять опустившиеся ткани лица, это в основном касается бровей, лба и средней зоны лица. Выполняется разрез, который прячется в волосистой части головы, то есть никаких видимых рубцов после такой операции не остается. Это, можно сказать, «операции молодых», до 40 лет можно обойтись исключительно эндоскопией», — объяснила врач.

Но если речь идет о более возрастных пациентах, то выполняются уже серьезные комплексы операции, например, на SMAS-подтяжка. Собственно, SMAS — это аббревиатура, Superficial Muscle-Aponeurotic System, то есть нижний мышечно-апоневротический слой.

«В случае с возрастными пациентами хирург работает уже не только с кожей, а с мышцами, которые образуют каркас и овал лица. SMAS-подтяжка эффективна для коррекции нижней трети лица, что чаще и беспокоит возрастных пациентов: так называемых брылей и тяж на шее», — резюмировала Юлия Юнусова.