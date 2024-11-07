Нездоровый страх: врач пояснил, как выявить тревожное расстройство

Врач-психиатр, главный специалист-эксперт центра доказательной медицины «Рассвет» Артем Гилев заявил, что тревожное расстройство отличается от естественных и нормальных страхов продолжительностью и влиянием на качество жизни, сообщает kp.ru .

«Если на человека гавкает страшная собака, он оправданно беспокоится. Это здоровый страх. Если же собаки поблизости нет, но человек нервничает, все время думает, что она может откуда-то выскочить и напасть, это уже навязчивые мысли, говорящие о тревожности», — привел пример доктор.

По его словам, тревожное расстройство характеризуется в первую очередь неоправданностью беспокойства. Люди с таким заболеванием могут страдать от бессонницы неделями, у них нарушается способность к адаптации в обществе, им сложнее общаться с родными и близкими, отдыхать и работать.

Развитие тревожного расстройства обусловлено генетическими факторами или органическими поражениями головного мозга, подчеркнул врач.