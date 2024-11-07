Нездоровый страх: врач пояснил, как выявить тревожное расстройство
Врач-психиатр, главный специалист-эксперт центра доказательной медицины «Рассвет» Артем Гилев заявил, что тревожное расстройство отличается от естественных и нормальных страхов продолжительностью и влиянием на качество жизни, сообщает kp.ru.
«Если на человека гавкает страшная собака, он оправданно беспокоится. Это здоровый страх. Если же собаки поблизости нет, но человек нервничает, все время думает, что она может откуда-то выскочить и напасть, это уже навязчивые мысли, говорящие о тревожности», — привел пример доктор.
По его словам, тревожное расстройство характеризуется в первую очередь неоправданностью беспокойства. Люди с таким заболеванием могут страдать от бессонницы неделями, у них нарушается способность к адаптации в обществе, им сложнее общаться с родными и близкими, отдыхать и работать.
Развитие тревожного расстройства обусловлено генетическими факторами или органическими поражениями головного мозга, подчеркнул врач.