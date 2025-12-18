Невролог рассказала о влиянии магнитных бурь на самочувствие

Врач-невролог Екатерина Попова рассказала, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия чаще всего наблюдается у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Она объяснила возможные причины этого явления и дала рекомендации по поддержанию здоровья в такие периоды, сообщает RT .

Во время магнитных бурь многие люди отмечают недомогание, однако наука пока не располагает точными данными о механизмах влияния магнитных возмущений на организм. Попова пояснила, что существуют несколько гипотез, объясняющих возможное воздействие магнитных бурь, но ни одна из них не получила окончательного научного подтверждения.

Одна из версий связывает ухудшение самочувствия с изменением свойств крови: под воздействием магнитных бурь эритроциты могут слипаться, что приводит к замедлению кровотока и гипоксии тканей. Это может проявляться головной болью, головокружением и болями в сердце. Другая гипотеза касается сбоя биологических часов: магнитные бури могут снижать выработку мелатонина, вызывая бессонницу и усталость. Также возможно влияние на сосудистую систему и выработку гормонов стресса, что приводит к скачкам давления и тревожности.

По словам Поповой, в группе риска находятся пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а также метеочувствительные люди. Она отметила, что магнитные бури могут быть индикатором скрытых проблем со здоровьем.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь врач рекомендует придерживаться легкого рациона, соблюдать питьевой режим, избегать перегрузок, поддерживать умеренную физическую активность и следить за качеством сна. Важно ложиться спать в одно и то же время, проветривать комнату и не переедать на ночь. При выраженной бессоннице стоит обратиться к врачу.

Екатерина Попова подчеркнула, что ежедневная забота о здоровье помогает легче переносить любые внешние воздействия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.