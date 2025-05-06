Невролог рассказала, можно ли вылечить детскую деменцию

В большинстве случаев детская деменция считается необратимой, особенно если она вызвана прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием или генетическими расстройствами. В этом случае фокус скорее на управлении симптомами и улучшении качества жизни, чем на лечении, рассказала РИАМО врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Степаненко.

«В этом случае возможно использование различных подходов для замедления прогрессирования симптомов и улучшения потенциальных навыков, хотя полного излечения, как правило, нет», — отметила Степаненко.

Чтобы помочь ребенку, важно как можно раньше обратиться к специалисту, если есть подозрения на проблемы с когнитивными функциями. Неврологи, психиатры и детские психологи могут провести необходимую диагностику и тестирование.

В зависимости от причины и степени заболевания может быть рекомендована различная терапия:

1. Психоаналитическая и психотерапевтическая помощь: работа с детским психологом или психотерапевтом может помочь ребенку справиться с эмоциональными трудностями.

2. Речевая терапия: может быть рекомендована для улучшения навыков общения и языкового восприятия.

3. Окружающая поддержка: необходимо обеспечить ребенку стабильную и безопасную среду, понимать его потребности и поддерживать его в повседневной жизни.

4. Обучение и поддержка для родителей: родителям может понадобиться предоставить информацию о болезни и обучить их взаимодействовать и поддерживать ребенка.

«Подытоживая, детская деменция — это серьезное состояние с множеством потенциальных причин, и важно обращаться за помощью как можно раньше к врачам, чтобы определить курс лечения и соответствующую поддержку для ребенка и его семьи», — заключила невролог.