Галлюцинации и судороги: невролог рассказала об опасности менингита

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания могут стать бактерии, вирусы, грибки или паразиты. Особенно тяжело протекает бактериальный менингит. Основные возбудители этого заболевания — пневмококк, менингококк, стрептококки и гемофильная палочка, рассказала РИАМО кандидат медицинских наук, невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Попав из кровотока, по обонятельным нервам или из придаточных пазух носа в полость черепа, возбудители менингита провоцируют воспаление и отек мозговых оболочек. В результате нарушается отток спинномозговой жидкости, а затем повышается внутричерепное давление», — рассказал врач.

Она добавила, что воспаление мозговых оболочек сопровождается лихорадкой, головной болью, многократной рвотой, повышением тонуса (ригидностью) мышц шеи, а также нарушением сознания, бредом, галлюцинациями, генерализованными судорогами. Иногда возможны нарушения слуха и зрения и другие неврологические симптомы.

«Из-за воспаления стенок мозговых сосудов может нарушиться мозговое кровообращение, что в некоторых случаях приводит к отмиранию нервных клеток и к инфаркту головного мозга. При генерализованных инфекциях с менингитом могут развиваться внутричерепные и внутримозговые кровоизлияния», — отметила Демьяновская.

При менингококковой инфекции у заболевшего человека может появиться характерная фиолетово-красная сыпь на коже рук, ног, туловища. Она возникает из-за того, что бактерии, находясь в кровотоке, повреждают стенки мелких сосудов, и они начинают пропускать кровь в окружающие ткани. Это приводит к образованию мелких кровоизлияний под кожей. Постепенно мелкие высыпания сливаются в большие пятна, покрывающие значительную площадь кожи.

Кто может заболеть менингитом?

«Менингитом может заболеть человек любого возраста. У детей до 5 лет, пожилых людей и лиц с угнетенным иммунитетом (например, после химиотерапии или из-за ВИЧ-инфекции) риск несколько выше. Особенно тяжело менингит может протекать у младенцев до 1 года», — предостерегла специалист.

Менингит — потенциально очень опасное заболевание. При бактериальной этиологии летальность может достигать 10–15% даже при адекватном лечении. У 20% людей, перенесших бактериальный менингит, развиваются серьезные осложнения — нарушается зрение, слух, речь, когнитивные способности. Нарушения слуха особенно часто отмечаются после перенесенного пневмококкового менингита. Как следствие воспалительного процесса могут формироваться лептоменингеальные спайки, и из-за этого может возникнуть гидроцефалия (накопление спинномозговой жидкости внутри черепной коробки вследствие нарушения ее оттока).

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«Переохлаждение и сквозняки сами по себе не могут спровоцировать менингит, так как это инфекционное заболевание, но они могут ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям», — ответила Демьяновская.

Однако бактериальный и вирусный менингит могут передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Однако это не означает, что каждый, кто контактировал с больным, обязательно заболеет. Вероятность заражения зависит от вида возбудителя, состояния иммунитета и продолжительности контакта.

«В более редких случаях заболевание развивается в результате заражения грибками или из-за травмы. Большинство больных с таким менингитом неопасны для окружающих», — заключила она.

24 апреля отмечается Всемирный день борьбы с менингитом. Он учрежден конфедерацией организаций по борьбе с менингитом в 2009 году. Его цель — повысить осведомленность населения разных стран о данном заболевании, его последствиях и возможностях профилактики.