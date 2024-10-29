Невролог перечислила первые признаки инсульта у человека

«Некоторые признаки инсульта можно определить в домашних условиях. Например, шум в голове, постоянный или преходящий, нарушение сна и работоспособности, нарушение памяти, которое распространяется на текущие события, логическая память, как правило, не страдает. Головная боль без четкой локализации, часто связанная с переутомлением и переменой погоды», — перечислила Чудинская.

Она добавила, что среди признаков также головокружение, усиливающееся при изменении положения тела в пространстве.

«Инсульты бывают разных типов: ишемический, геморрагический. Независимо от типа инсульта, симптомы одинаковы. Чаще всего — это асимметрия лица, когда опускается угол рта с одной стороны, расширяется глазная щель. У человека могут возникнуть затруднения с речью, ему становится сложно подбирать слова. Возникает так называемый эффект „каши во рту“», — рассказала невролог.

Чудинская уточнила, что иногда больной теряет ориентацию или забывает события, которые только что случились. Один из симптомов инсульта — внезапное возникновение слабости в руках или ногах, когда выпадает даже ручка, или человек легко спотыкается, или, например, в домашних условиях начинает спадать тапочек с одной ноги.

«Однако бывают инсульты без выраженных симптомов. Частыми симптомами являются головокружение и шаткость походки. Наличие даже мелких симптомов требует обязательного обследования у невролога. Признаки некоторых видов инсульта (ишемического) проявляются до развития изменений в тканях головного мозга. Такие признаки называют начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения мозга», — разъяснила специалист.

Врач отметила, что они заключаются в проходящих ишемических атаках или гипертонических кризах. При появлении признаков следует обратиться к участковому терапевту, чтобы получить направление к невропатологу для лабораторных и инструментальных обследований и лечения.

«Инсульт не всегда имеет видимые для посторонних признаки. Иногда они очевидны только на основании личных ощущений при выполнении привычных действий, например, характерных только для женщин или только для мужчин», — заключила Чудинская.

Каждый год 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Эта дата призывает к борьбе с серьезным заболеванием, которые назвали глобальной проблемой еще в 2004 году. Инсульт могут спровоцировать повышенное давление и холестерин, сахарный диабет, ожирение, отсутствие спорта и вредные привычки.