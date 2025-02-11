Невролог объяснил, чем грозит переход с обычной на ортопедическую спинку кресла

Врач-невролог Научно-практического центра интегративной медицины Александр Бабушкин рассказал, чем грозит переход с обычной спинки кресла на ортопедическую. По его словам, это может негативно сказаться на здоровье, вызвав напряжение в остальных группах мышц и приведя к увеличению рубцовых тканей, сообщает NEWS.ru .

По словам врача, с одной стороны, использование ортопедической спинки действительно уменьшает нагрузку на позвоночник. Однако важно осознавать, что напряжение связок и рубцово-спаечные изменения в мышцах спины являются защитной реакцией организма, объяснил эксперт. Другими словами, если человек привык сидеть на стуле с прямой спинкой, а затем решил перейти на ортопедическую, это может вызвать напряжение в других мышечных группах и, как следствие, увеличение рубцовых тканей, пояснил невролог.

Он подчеркнул, что при длительном сидении необходимо давать спине отдых, но замена сидячего положения на горизонтальное не является решением. По мнению Бабушкина, правильным отдыхом для спины можно считать движение, а не статичное положение.

«В случае с вынужденно длительным сидением на стуле, в кресле важно регулярно давать отдых спине. Причем отдых — это не означает сменить сидячее положение на лежачее. Правильный для спины отдых — в движении», — заключил невролог.