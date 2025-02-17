Невролог МОНИКИ Подмосковья развеял мифы об эпилепсии

Эпилепсия — одно из распространенных неврологических заболеваний, которое до сих пор окружено множеством мифов. Несмотря на значительные успехи в лечении, многие люди по-прежнему воспринимают эпилепсию как загадочное и непонятное заболевание. Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный невролог Московской области Максим Сутормин рассказал про наиболее распространенные мифы об эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Один из мифов, что эпилепсия приводит к слабоумию. Однако это не так: при правильном лечении люди с эпилепсией ничем не отличаются от других в умственном плане. Вероятность психических расстройств зависит от разновидности болезни, частоты приступов и их формы.

«Еще одним распространенным заблуждением является то, что эпилепсия передается по наследству. На самом деле наследуется только предрасположенность к болезни, а не сама болезнь. Предрасположенность может передаваться доминантно или рецессивно через поколения. Многие считают эпилепсию неизлечимой болезнью. Однако современные методы лечения позволяют контролировать приступы у 70% пациентов благодаря регулярному приему противоэпилептических препаратов и соблюдению рекомендаций врачей», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный невролог Московской области Максим Сутормин.

Также существует мнение о том, что больные эпилепсией не могут учиться или работать. Сегодня с помощью современной медицины люди с эпилепсией могут вести полноценную жизнь — учиться, заниматься спортом и работать (за исключением определенных профессий). Например, им запрещено работать на высоте или управлять транспортными средствами. Женщины с этим диагнозом вполне способны родить здоровых детей при условии тщательного планирования беременности на фоне стойкой медикаментозной ремиссии и под наблюдением врачей-специалистов.

«Важно понимать, что это неврологическое состояние можно держать под контролем при регулярном приеме препаратов и соблюдении рекомендаций врачей. И сегодня очень важно повышать осведомленность общества об этом заболевании для создания более комфортной среды для людей с эпилепсией. Это поможет разрушить существующие мифы вокруг заболевания и обеспечить людям необходимую поддержку для ведения полноценной жизни без страха социальной стигматизации или неправильного понимания их состояния», — отметил невролог МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.