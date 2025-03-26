Невролог: эпилепсия может сопровождаться психическими расстройствами

Эпилепсия у человека нередко сопровождается эмоциональными и психическими расстройствами, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Эпилепсия может сопровождаться депрессией, тревожностью, паническими атаками, биполярным расстройством, шизофренией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизмом. Связь между эпилепсией и психическими заболеваниями двунаправленная: не только эпилепсия может провоцировать развитие этих расстройств, но и сами расстройства могут повышать риск эпилепсии», — сказала Демьяновская.

По мнению специалиста, причина кроется в структурных изменениях головного мозга, которые затрагивают эмоциональную сферу.

«Также на психоэмоциональное состояние влияют социальные факторы — страх перед приступами, стигматизация со стороны общества и изоляция. Людям с эпилепсией важна не только медицинская, но и психологическая поддержка», – отметила невролог.

Демьяновская заключила, что в таких случаях помогает психотерапия, группы поддержки, доверительные отношения с близкими.

Во всем мире 26 марта отмечается «Фиолетовый день» или День больных эпилепсией. Целью этого ежегодного международного мероприятия является повышение осведомленности о заболевании эпилепсией.