Невролог Демьяновская: паническая атака может маскироваться под инфаркт

Паническая атака нередко имитирует симптомы сердечных приступов, мигрени и даже эпилепсии, что затрудняет постановку диагноза, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Паническая атака может маскироваться под другие заболевания, и различить их бывает непросто. Например, учащенный пульс, чувство нехватки воздуха, потливость и головокружение могут быть признаками стенокардии и даже инфаркта миокарда. При этом есть разница в характере боли: при сердечном приступе она обычно жгучая, давящая и отдает в левую руку, а при панической атаке — пронзительная, колющая», – рассказала Демьяновская.

Она добавила, что еще один мастер маскировки — эпилепсия. Некоторые ее формы могут проявляться чувством беспричинного страха, ощущением нереальности происходящего и отчуждением от самого себя.

«В отличие от панической атаки, эпилептический приступ сопровождается и другими более специфическими симптомами: судорогами, неконтролируемым мочеиспусканием или дефекацией. Отличить бессудорожные формы эпилепсии от панической атаки позволяют электрофизиологические исследования: обычная энцефалограмма (ЭЭГ) и мониторирование ЭЭГ», – разъяснила невролог.

Демьновская отметила, что мигрень с ее изнуряющей головной болью, тошнотой, непереносимостью яркого света и громких звуков также можно ошибочно принять за паническую атаку. Но следует помнить, что головная боль при мигрени намного интенсивнее и длится дольше, чем приступ паники.