Невролог: для профилактики цифровой деменции надо ограничивать время в Сети

Диджитал-деменция у молодых людей— обратимое состояние. Если скорректировать образ жизни, можно восстановить когнитивные функции, так как головной мозг молодежи очень функционально пластичен и имеет большие резервы, сообщила РИАМО невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Для профилактики цифровой деменции нужно следить за временем использования гаджетов. Можно установить специальные приложения, которые помогают контролировать и ограничивать время, проведенное в Сети. Подросткам достаточно 30 минут — 1 часа, а молодым людям — до 2 часов», — сказала врач.

Она добавила, что еще полезно регулярно устраивать цифровой детокс — например, на целый день отказываться от гаджетов, чтобы дать мозгу отдохнуть и восстановиться. Больше времени уделять личному общению с семьей и друзьями, спорту, чтению, музыке или рисованию. Чаще гулять на свежем воздухе. Спать не менее 7–8 часов в сутки и сбалансированно питаться.

Кроме того, по мнению доктора, можно выполнять специальные упражнения, которые развивают познавательные способности, — играть в настольные игры, изучать иностранные языки, играть на музыкальных инструментах, разгадывать головоломки. Обязательна достаточная физическая активность для тренировки координации.

«Если у подростка или молодого человека возникли серьезные проблемы с памятью и мышлением — следует обратиться к детскому неврологу или психиатру. Врач разберется в причинах проблемы и разработает план коррекции», — заключила Демьяновская.