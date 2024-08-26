Невролог Чудинская перечислила признаки нарушения когнитивных способностей

Невролог: специальный опросник поможет выявить наличие когнитивных нарушений
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Чтобы понять, стоит ли человеку обращаться к врачу при ухудшении памяти, можно ответить на вопросы специального опросника Макнэра и Кана, сообщил РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Проверьте, насколько каждое из перечисленных утверждений касается вас лично, оценив те, что совсем не касаются, в 0 баллов, а те, что случаются очень часто, в 4 балла», — уточнила врач.

Она отметила, что всего тесте 24 вопроса:

  1. Я забываю номера телефонов.
  2. Я забываю, что и куда положил.
  3. Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал.
  4. Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть.
  5. Я забываю о назначенных встречах.
  6. Я забываю, что планировал сделать по дороге домой.
  7. Я забываю имена старых знакомых.
  8. Мне трудно сосредоточиться.
  9. Мне трудно пересказать содержание телепередачи.
  10. Я не узнаю знакомых людей.
  11. Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие.
  12. Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь.
  13. Я забываю, какой сегодня день недели.
  14. Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться.
  15. Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту.
  16. Я пишу с ошибками.
  17. Я легко отвлекаюсь.
  18. Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз.
  19. Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю.
  20. Я тут же забываю, что мне сказали.
  21. Мне трудно принять решение.
  22. Я все делаю очень медленно.
  23. Моя голова бывает пустой.
  24. Я забываю, какое сегодня число.

«Если вы получили сумму выше 42 баллов, то стоит обратиться к неврологу, специалисту по когнитивным расстройствам», — добавила Чудинская.

Она подчеркнула, что при возникновении жалоб на снижение памяти человеку нужно пройти обследование у невролога, который уточнит причину, назначит исследования и порекомендует методы для улучшения памяти.