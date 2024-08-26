Невролог Чудинская перечислила признаки нарушения когнитивных способностей
Чтобы понять, стоит ли человеку обращаться к врачу при ухудшении памяти, можно ответить на вопросы специального опросника Макнэра и Кана, сообщил РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
«Проверьте, насколько каждое из перечисленных утверждений касается вас лично, оценив те, что совсем не касаются, в 0 баллов, а те, что случаются очень часто, в 4 балла», — уточнила врач.
Она отметила, что всего тесте 24 вопроса:
- Я забываю номера телефонов.
- Я забываю, что и куда положил.
- Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал.
- Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть.
- Я забываю о назначенных встречах.
- Я забываю, что планировал сделать по дороге домой.
- Я забываю имена старых знакомых.
- Мне трудно сосредоточиться.
- Мне трудно пересказать содержание телепередачи.
- Я не узнаю знакомых людей.
- Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие.
- Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь.
- Я забываю, какой сегодня день недели.
- Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться.
- Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту.
- Я пишу с ошибками.
- Я легко отвлекаюсь.
- Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз.
- Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю.
- Я тут же забываю, что мне сказали.
- Мне трудно принять решение.
- Я все делаю очень медленно.
- Моя голова бывает пустой.
- Я забываю, какое сегодня число.
«Если вы получили сумму выше 42 баллов, то стоит обратиться к неврологу, специалисту по когнитивным расстройствам», — добавила Чудинская.
Она подчеркнула, что при возникновении жалоб на снижение памяти человеку нужно пройти обследование у невролога, который уточнит причину, назначит исследования и порекомендует методы для улучшения памяти.