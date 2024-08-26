Невролог Чудинская перечислила признаки нарушения когнитивных способностей

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Чтобы понять, стоит ли человеку обращаться к врачу при ухудшении памяти, можно ответить на вопросы специального опросника Макнэра и Кана, сообщил РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«Проверьте, насколько каждое из перечисленных утверждений касается вас лично, оценив те, что совсем не касаются, в 0 баллов, а те, что случаются очень часто, в 4 балла», — уточнила врач.

Она отметила, что всего тесте 24 вопроса:

Я забываю номера телефонов. Я забываю, что и куда положил. Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал. Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть. Я забываю о назначенных встречах. Я забываю, что планировал сделать по дороге домой. Я забываю имена старых знакомых. Мне трудно сосредоточиться. Мне трудно пересказать содержание телепередачи. Я не узнаю знакомых людей. Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие. Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь. Я забываю, какой сегодня день недели. Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться. Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту. Я пишу с ошибками. Я легко отвлекаюсь. Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз. Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю. Я тут же забываю, что мне сказали. Мне трудно принять решение. Я все делаю очень медленно. Моя голова бывает пустой. Я забываю, какое сегодня число.

«Если вы получили сумму выше 42 баллов, то стоит обратиться к неврологу, специалисту по когнитивным расстройствам», — добавила Чудинская.

Она подчеркнула, что при возникновении жалоб на снижение памяти человеку нужно пройти обследование у невролога, который уточнит причину, назначит исследования и порекомендует методы для улучшения памяти.