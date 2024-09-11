Невидимый враг: назван способ борьбы с домашней плесенью

Плесень вредит не только чистоте квартиры или частного дома, но и здоровью человека. Врач-терапевт и кардиолог Альбина Рахматуллина рассказала, как бороться с этим «невидимым врагом», сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, чаще всего плесень появляется в ванной и на кухне, на потолке, в углах стен, за шкафами и даже на плите. Встречается она в подвалах и на чердаках, на окнах, стенах, мебели и коврах.

Опасность плесени заключается в том, что ее споры распространяются в воздухе и могут проникнуть в дыхательные пути, вызывая различные заболевания — аллергию или обострение астмы.

Чтобы предотвратить появление плесени, необходимо проветривать помещения и устранять протечки, регулярно проверять трубы и контролировать влажность. Также немаловажно следить за чистотой в доме и проводить регулярную уборку, особенно в углах и за мебелью.