Непредсказуемая дозировка: россиянам рассказали о риске приема БАДов

Врач-терапевт Алексей Водовозов заявил, что биологически активные добавки (БАД), предназначенные для восполнения дефицита питательных веществ в организме, могут нести определенные риски для здоровья. Хотя их целью является поддержание нормального функционирования организма, в некоторых случаях прием биодобавок может причинить больше вреда, чем пользы.

Одной из проблем БАДов является возможное наличие в их составе активных веществ, используемых в лекарственных препаратах. Водовозов объяснил, что производители могут добавлять в такие добавки необъявленные фармакологические вещества. Особенно часто это наблюдается в БАДах для похудения, а также в мужских и спортивных добавках.

Одним из наиболее опасных последствий такой практики является отсутствие контроля над дозировкой лекарственных веществ в биодобавках. Например, в БАДах для похудения могут содержаться вещества, имитирующие очищение организма от шлаков и токсинов, такие как мочегонные или слабительные средства, антидепрессанты и прочее. Люди могут ошибочно полагать, что они потребляют что-то естественное, хотя на самом деле получают лекарственные препараты в непредсказуемых дозировках.

«Когда мы идем в аптеку и покупаем лекарство, мы ожидаем, что там будет действующее вещество в той дозе, которая указана на упаковке, знаем, какие будут прямые и побочные эффекты, какие есть противопоказания и несовместимости. С биодобавками такого нет», — объяснил Водовозов в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что многие элементы, которые содержатся в биодобавках, можно получить из обычных продуктов. Поэтому заменить препараты можно, разнообразив рацион.