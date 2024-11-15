Неонатолог пояснила, как следует ухаживать за недоношенным ребенком

«Нельзя использовать электрические грелки; подходят только резиновые грелки или специальные мешочки с косточками, обернутые в пеленку, чтобы избежать плотного контакта с кожей. Расстояние между грелкой и кожей должно быть не менее длины ладони. Лицо ребенка должно оставаться открытым», — сказала Мурзина.

Она добавила, что поддерживать такую температуру у ребенка следует до месяца, однако важно учитывать степень недоношенности, так как терморегуляция обычно стабилизируется к этому возрасту.

«Недоношенный ребенок, родившийся до 37 недель, не проходит весь цикл внутриутробного развития, поэтому нуждается в особом уходе. У таких детей слабо развит подкожный жировой слой или он может полностью отсутствовать, что зависит от срока гестации и степени недоношенности. Их тонкая кожа легко травмируется, поэтому требуется особо бережное обращение», — предупредила неонатолог.

Мурзина отметила, что особенности ухода касаются и прогулок. Их можно начинать не ранее чем через 2 недели, если погода теплая и безветренная.

«Для летних прогулок температура воздуха должна быть не ниже 24 градусов. Если ребенок родился осенью или весной, прогулки начинаются через 1,5 месяца при условии, что его вес составляет не менее 2,5 кг. Зимние прогулки недоношенным детям не рекомендуются», — подчеркнула врач.

Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября. Традиция проведения праздников для малышей, появившихся на свет раньше срока, была заложена в 2011 году и поддерживается врачами всего мира. Она призвана повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей.