Неонатолог назвала преимущества грудного вскармливания

сегодня в 08:55

Грудное молоко обладает рядом уникальных свойств, которые делают его незаменимым в первые месяцы жизни ребенка. Оно — важнейший источник защитных компонентов, способствующих формированию будущего иммунитета ребенка, сообщила РИАМО врач-неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

«Педиатры и неонатологи настоятельно рекомендуют грудное вскармливание для новорожденных и младенцев. Почему? Грудное молоко обладает рядом уникальных свойств, которые делают его незаменимым в первые месяцы жизни ребенка. В течение первых трех месяцев жизни у ребенка еще не вырабатываются собственные защитные антитела», — рассказала Мурзина.

Она уточнила, что грудное молоко становится важнейшим источником защитных компонентов, способствующих формированию будущего иммунитета и предотвращению инфекций.

«Грудное молоко содержит интерфероны, интерлейкины, лизоцим, секреторный иммуноглобулин А и другие биологически активные вещества, обеспечивающие защиту и гармоничное развитие организма младенца», — рассказала неонатолог.

Мурзина разъяснила, что состав грудного молока содержит все необходимые питательные вещества, гормоны роста и дифференцировки, нейромедиаторы, ферменты, витамины, микроэлементы.

«Оно имеет сбалансированное содержание жирных кислот, сывороточных белков и других элементов. Это благоприятно влияет на формирование микробиоты кишечника и уменьшает риск развития аллергий и патологий желудочно-кишечного тракта у ребенка», — отметила врач.