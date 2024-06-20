Неонатолог Мурзина предупредила, что нельзя кормить грудью при фенилкетонурии

При фенилкетонурии возможно развитие необратимой умственной отсталости, и дети с этим заболеванием не могут усваивать фенилаланин из грудного молока, сообщила РИАМО врач-неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Мурзина.

«В таких случаях детей кормят специализированными смесями и под контролем врачей следят за их питанием», – сказала Мурзина.

Она отметила, что грудное вскармливание является наиболее полезным для здоровья новорожденных.

«Но родители могут узнать о наследственных энзимопатиях, таких как галактоземия, фенилкетонурия и другие, через анализы, которые проводятся еще в родильном доме. Если результаты анализа указывают на наличие этих заболеваний у ребенка, грудное кормление становится противопоказанным», – добавила неонатолог.

Она уточнила, что также существуют случаи, когда здоровье матери не позволяет кормить грудью. Например, при лечении цитостатиками, радиоактивными препаратами, гормонами, антитиреоидными препаратами и другими.

«Эти лекарства могут негативно повлиять на здоровье младенца. Например, цитостатики и радиоактивные препараты подавляют иммунитет и деление клеток, что делает грудное кормление невозможным. Некоторые антибиотики также могут проникать в грудное молоко и вызывать негативные реакции у ребенка», – добавила доктор.

По ее словам, в таких случаях мамам рекомендуется переводить малыша на кормление адаптированными молочными смесями из бутылочки после консультации с врачом.

«Подобные ситуации требуют индивидуального подхода. Успешное лечение и восстановление здоровья как мамы, так и ребенка является главным приоритетом», – заключила специалист.