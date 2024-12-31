Неонатальные хирурги МОЦОМДа вернули возможность дышать носом новорожденному ребенку

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный мальчик с врожденным 2-х сантиметровым новообразованием, которое полностью занимало правую ноздрю. Врачи провели ребенку комплексное обследование и приняли решение о возможности проведения оперативного лечения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Важнейшим этапом диагностики явилось проведение магнитно-резонансного исследования, осуществленного на современном томографе. Данный метод позволил исключить наличие передней черепно-мозговой грыжи, которая, как известно, может проявляться выпячиванием в полость носа.

«Патология создавала не только косметический дефект, но и причиняла вред здоровью ребенка. Затрудненное дыхание лишало организм достаточного количества кислорода, что негативно сказывалось на функционировании органов и систем. Мы провели оперативное вмешательство, используя атравматичные инструменты. Ключевой задачей было не только удалить новообразование, но и сохранить целостность слизистой оболочки носа, предотвратив рубцевание и образование спаек. Операция прошла успешно. Мы восстановили у маленького пациента нормальную проходимость носового прохода, вернув ему возможность полноценно дышать», — рассказал лечащий врач ребенка Никита Щербенев.

Сейчас мальчик уже выписан домой на амбулаторное лечение и развивается соответственно возрасту. Врачи МОЦОМДа призывают всее беречь свое здоровье, особенно в эти светлые праздничные дни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.