Неконтролируемый процесс: врач рассказала про опасность домашних родов

Врач акушер-гинеколог Анастасия Слизова предостерегла женщин от домашних родов: они могут быть очень опасны для здоровья матери и ребенка, сообщает RuNews24.ru.

«Врачи при этом не присутствуют. Акушерки осматривают женщину, выясняют весь ее анамнез. Есть ли у будущей матери какие-либо сопутствующие заболевания. Они также осматривают женщину на предмет узкого таза. Если есть какие-то нюансы со стороны здоровья женщины, то акушерки никогда не возьмутся за эти роды в домашних условиях», — рассказала доктор.

По ее словам, есть очень важный нюанс: в РФ акушерок не обучают правильным домашним родам, они не получают соответствующего сертификата и, по сути, не имеют права этим заниматься. Однако российские родители поддаются европейским веяниям и часто решаются на домашние роды.

Роды — неконтролируемый процесс, и непрофессиональные действия могут привести к самым плачевным результатам, также отметила врач.