Нейротренировки помогают каширским долголетам поддерживать активную работу мозга

Нейротренировки по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья начали внедрять для участников проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира. На занятиях каширяне выполняют полезные упражнения и техники для тренировки мозга, которые при регулярном выполнении позволяют не только замедлить процесс его старения, но и восстановить утраченные способности. А как известно, замедление старения мозга ведет к замедлению старения и всего организма, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Нейротренировки способствует гармонизации работы обоих полушарий мозга и возникновению новых нейронных связей. После занятий улучшается мозговая активность и общее состояние организма.

Множество направлений в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» развивается сегодня в Кашире для людей пожилого возраста. Пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, йогой смеха, пением, творческими направлениями, а также посещают города Подмосковья в рамках туристических поездок.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев