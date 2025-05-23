Нейролептики и лазерная терапия: невролог рассказала, как лечат шизофрению

«Восстановить социальные навыки помогает индивидуальная или групповая работа с психотерапевтом. Универсального лекарства от шизофрении не существует, в каждом случае терапия подбирается индивидуально, лечение требует терпения и занимает длительное время», — сказала Демьяновская.

Она напомнила, что шизофрения — тяжелое психическое расстройство, которое сильно меняет мышление, восприятие и поведение человека.

«У пациента с шизофренией ухудшается память и концентрация внимания, ему становится сложно воспринимать и анализировать информацию, обедняются эмоции и речь, развивается апатия и безволие. Для этого заболевания характерны галлюцинации, бред, навязчивые идеи», — пояснила невролог.

По ее словам, по данным ВОЗ, в мире страдают шизофренией около 24 млн человек. Ее можно назвать болезнью молодых: в половине случаев расстройство манифестирует до 30 лет, пик заболеваемости приходится на возраст 18–25 лет. Около 30% случаев шизофрении начинаются в 31–45 лет.

24 мая — Международный день осведомленности о шизофрении. Он призван развеять мифы об этом психическом заболевании и напомнить: человек с диагнозом может жить обычной жизнью — работать, общаться, любить. Главное — вовремя распознать симптомы, обеспечить лечение и поддержку.