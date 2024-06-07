Нейрохирурги Подмосковья спасли пациентку с опухолью головного мозга

В подмосковную больницу поступила 62-летняя женщина с генерализированным судорожным приступом — формой эпилепсии, при которой приступы повторяются без видимой причины. При таком заболевании головного мозга нарушаются двигательные, чувствительные, вегетативные, мыслительные или психические функции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи выявили у пациентки крупную опухоль головного мозга. Пациентка была переведена в отделение нейроонкологии МОНИКИ им. Владимирского.

«У нее наблюдались выраженная слабость в правых конечностях и нарушение речи. После предоперационной подготовки и дообследования мы провели операцию. Была выполнена костно-пластическая трепанация черепа и удалена опухоль диаметром 6 см. По результатам гистологического исследования обнаружена менингиома — доброкачественная внемозговая опухоль, которая без своевременного лечения может привести к отеку мозга и летальному исходу», — рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

После операции пациентка быстро поправилась, к ней вернулась подвижность, и она была переведена в отделение неврологии по месту жительства для прохождения дальнейшей реабилитации.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.