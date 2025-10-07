Нейрохирурги МОНИКИ внедрили новый метод лечения грыжи межпозвонкового диска

Врачи-нейрохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) начали использовать эндоскопическую дискэктомию для лечения пациентов с грыжей межпозвонкового диска, которая сдавливает корешки спинного мозга и вызывает выраженный болевой синдром. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Боль в спине и ноге, онемение или слабость в ноге — частые признаки остеохондроза и грыжи межпозвонкового диска. Когда консервативная терапия не помогает, пациентам приходится готовиться к сложной и травматичной операции. Сегодня появилось современное решение — малотравматичное эндоскопическое удаление грыжи межпозвонкового диска через маленький прокол всего около 5 мм.

«Эндоскопическая дискэктомия выполняется с применением высокотехнологичного эндоскопического оборудования, при котором нейрохирург видит операционное поле на экране с многократным увеличением. Это позволяет удалить грыжу атравматично и при этом сохранить окружающие структуры спинного мозга и позвоночника. В нейрохирургическом центре МОНИКИ малотравматичная эндоскопическая хирургия позвоночника проводится опытными специалистами, владеющими самыми современными спинальными технологиями. Индивидуальный подход к каждому пациенту обеспечивает не только высокую безопасность и эффективность вмешательства, но и прогнозируемый результат с быстрым восстановлением», — поделился руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.

Среди преимуществ данного метода лечения — минимальное вмешательство: вместо большого разреза делается лишь небольшой прокол, что дает хороший косметический рузельтат, сохраняется анатомия позвоночника, что важно для его стабильности. Кроме того, пациент быстрее возвращается к жизни.

Записаться на прием к врачу-нейрохирургу МОНИКИ может любой житель Московской области старше 18 лет. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление от лечащего врача из поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.