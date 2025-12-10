Нейрохирурги МОНИКИ провели уникальную операцию по спасению пациента с аневризмой в Подмосковье

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского был доставлен 66-летний пациент с кровоизлиянием в мозг из-за разрыва сосудов. Мужчине требовалась срочная операция. Эндоваскулярное вмешательство оказалось слишком рискованным, поэтому врачи выбрали открытую операцию через трепанацию.

Аневризма находилась глубоко и сдавливала важные структуры мозга. Во время операции существовал риск разрыва аневризмы и смертельного кровотечения. Чтобы минимизировать опасность, аритмологи установили в сердце пациента катетер-стимулятор. В нужный момент стимуляция практически останавливала выброс крови, предоставляя хирургам 50 секунд для точной работы при минимальном кровотечении.

На аневризму наложили специальные клипсы, которые исключили ее из кровотока и устранили причину кровоизлияния. Операция длилась около пяти часов и завершилась успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.