Нефролог Сагова перечислила повседневные привычки, «убивающие» почки

Одной из них она назвала чрезмерное потребление соли, которое может привести к повышению артериального давления, что негативно сказывается на почках.

«Высокое кровяное давление является одной из основных причин хронической болезни почек. ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 мг натрия в день, а это меньше 5 г соли в день, т. е. чуть меньше чайной ложки. Не забываем, что продукты, которые мы употребляем ежедневно, уже содержат соль в составе», — предупредила врач.

Недостаточное потребление воды — еще одна привычка, которая может негативно отразиться на состоянии почек. Обезвоживание приводит к ухудшению кровотока в почках, увеличивает риск отложения солей и образования камней. По словам врача, ВОЗ рекомендует пить чистую воду из расчета 30 мл на 1 кг веса. При этом необходимо учитывать, что потребность в воде увеличивается в жаркое время года, при повышенных физических нагрузках и некоторых патологических состояниях (ОРВИ, диарея).

«Однако следует помнить, что прием жидкости ограничен у лиц, страдающих сердечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию программным гемодиализом», — отметила специалист.

Также она добавила, что у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками, заболевания почек и мочевыводящих путей развиваются намного чаще в связи с токсическим влиянием этанола и его метаболитов. При этом считается, что почкам вредят не только крепкие алкогольные напитки, но и слабоалкогольная продукция, в частности пиво или алкогольные энергетики.

Еще одна привычка, которая негативно влияет на здоровье почек, — это курение. Оно вызывает сужение кровеносных сосудов, и, как следствие, снижает приток крови к почкам. Это может привести к ухудшению их функции и увеличивает риск развития хронической болезни почек.

«Злоупотребление лекарствами и добавками: тут, в первую очередь, необходимо сказать о нестероидных противовоспалительных средствах или НПВС. При длительном приеме в больших дозах эти препараты могут нарушать работу почек», — добавила врач-нефролог.

Также она обратила внимание на такую привычку, как несвоевременное опорожнение мочевого пузыря. Если опорожнять мочевой пузырь не регулярно, это может стать причиной развития инфекций мочевыводящих путей, что также может привести к поражению почек. Поэтому необходим принудительный, если потребуется, режим мочеиспусканий не реже 1 раза в 3 часа.