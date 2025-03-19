Не ждите чуда: в каких случаях работают гели для реминерализации эмали зубов

Специальные гели для реминерализации эмали зубов часто рекомендуют детям и взрослым для защиты от кариеса. Врач-стоматолог Татьяна Пикилиди объяснила, в каких случаях они действительно работают, а когда их применять бессмысленно, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам врача, реминерализирующие гели — это средство профилактики. Если человек тщательно следит за здоровьем зубов, то использование таких гелей действительно снизит риски появления кариеса и других проблем с зубами.

Однако гели не будут работать без эффективной зубной пасты и правильно подобранной зубной щетки, отметила стоматолог.

Она добавила, что гели следует применять не на постоянной основе, а курсами. А если кариес уже появился, гель его не вылечит — в этом случае придется обратиться к врачу.

«Если у вас появились пятна на зубах, кариес или проблемы с деснами, обязательно обратитесь к стоматологу. В запущенных случаях не ждите от гелей чуда», — предупредила Пикилиди.