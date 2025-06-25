Не замалчивайте диагноз: к чему приводит сокрытие болезни от близких?

Гештальт-терапевт и супервизор Екатерина Артеменко рассказала, что сокрытие серьезной болезни от родных может привести к напряжению в семье, усилению внутренних переживаний и лишить поддержки, сообщает «Секрет фирмы» .

Решение рассказать близким о серьезной болезни остается личным выбором каждого. Психолог отметила, что на этот шаг влияют культурные особенности, страх стигматизации и семейные традиции. Однако желание скрыть диагноз может создать дополнительные риски.

Секреты часто вызывают напряжение в семье, даже если человек старается держать все в себе. Изменения в поведении могут быть заметны окружающим, что приводит к тревоге и недопониманию. Психолог советует выбирать бережную форму разговора и сначала делиться новостью с самыми близкими взрослыми.

Оставшись наедине с тяжелой тайной, человек может испытывать стыд, злость, вину и отвращение к себе. Эти чувства усиливают изоляцию и психическое истощение. По словам эксперта, группы самопомощи помогают справиться с подобными переживаниями.

Психолог также обратила внимание на феномен ложного подвига: стремление уберечь близких от переживаний часто лишает их возможности поддержать заболевшего. Когда правда раскрывается слишком поздно, родные испытывают шок, бессилие и не могут полноценно пройти этапы принятия ситуации.

Если человек решает открыться, важно начать разговор с тем, кому он доверяет. Это может быть не только родственник, но и психолог, наставник или человек с похожим опытом. Такой шаг поможет определить, как действовать дальше и стоит ли рассказывать о болезни близким.