Не выходить на улицу и не делать прививки: как защититься от весенней аллергии

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Чтобы уменьшить симптомы аллергии, в первую очередь необходимо сократить контакт с аллергеном, сообщила РИАМО врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Во время цветения аллергенных растений, например, ранним утром и в сухие жаркие дни, старайтесь не выходить на улицу. В это время концентрация пыльцы в воздухе наиболее высокая», — сказала Ермакова.

Кроме того, врач дала и другие рекомендации:

Не открывайте окна в ранние часы;

Пользуйтесь очистителями воздуха, улавливающими пыльцу;

Не выезжайте на природу в период цветения аллергенных растений;

На улице носите темные очки;

Чаще принимайте душ, чтобы смывать пыльцу с кожи и волос;

В машине держите окна закрытыми, особенно за городом;

Планируйте отпуск с учетом сезона цветения — на морском побережье и в горах содержание пыльцы ниже.

«Комнатные растения, такие как герань, примула, сирень, жасмин, роза, ландыш и фиалка, могут вызывать обострение аллергии, так как содержат схожие антигены с пыльцой деревьев, луговых трав и сорняков. Лучше не держать их дома. Также не стоит использовать фитопрепараты на основе трав», — посоветовала специалист.

Она добавила, что в период пыления не рекомендуется делать прививки и проводить плановые операции.

«Весной стоит исключить продукты с перекрестными аллергенами. Например, при аллергии на пыльцу деревьев возможна реакция на орехи (особенно фундук), яблоки, черешню, вишню, персик, нектарин, сливу, морковь, петрушку, сельдерей, помидоры, киви и молодой картофель», — заключила врач.