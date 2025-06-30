Не только осанка: чем еще опасно появление сколиоза

Врач Демьяновская: сколиоз влияет не только на осанку, а еще на сердце и легкие

При выраженной деформации сколиоз способен нарушать работу легких, сердца и даже вызывать психологические расстройства, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сколиоз — это гораздо больше, чем просто плохая осанка. Хотя изменение внешнего вида и асимметрия тела — наиболее заметные признаки, последствия сколиоза могут быть гораздо глубже, затрагивая жизненно важные органы и даже эмоциональное состояние», — сказала Демьяновская.

По ее словам, выраженный сколиоз может оказывать серьезное влияние на сердце и легкие, особенно если искривление находится в грудном отделе позвоночника.

«Сильная деформация грудной клетки может ограничивать пространство для расширения легких, особенно при вдохе. Это приводит к затруднению дыхания, снижению жизненной емкости легких, одышке при минимальной физической нагрузке, повышенной утомляемости», — уточнила врач.

Демьяновская разъяснила, что искривление позвоночника и деформация грудной клетки могут оказывать давление на сердце, затрудняя его нормальную работу.

«Это может приводить к нарушению сердечного ритма, повышению артериального давления, сердечной недостаточности и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. В долгосрочной перспективе постоянная асимметричная деформация сердца может значительно сократить продолжительность жизни», — отметила специалист.

Доктор добавила, что в более редких случаях сильный сколиоз может оказывать давление на органы брюшной полости, такие как желудок, кишечник и почки, вызывая нарушения пищеварения, запоры, боли в животе и проблемы с мочеиспусканием.

«Влияние сколиоза на психическое здоровье часто недооценивается, но оно может быть очень значительным: низкая самооценка и неуверенность в себе, депрессия и тревожность, социальная изоляция, вызванная чувством неловкости из-за своей внешности и нарушенной биомеханики движений», — заключила эксперт.

30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Сколиоз — в деформация позвоночника. Он считается одной из наиболее сложных проблем ортопедии. Одной из причин его появления остаются современные условия — развитие компьютерных технологий, сидячая работа, неправильный образ жизни.